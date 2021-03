Mario Draghi cambia. Tanti saluti a Domenico Arcuri, al quale vanno i ringraziamenti del Governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza: il nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 è Francesco Paolo Figliuolo, Generale di Corpo d'Armata.



Originario di Potenza, ha ricoperto numerosi incarichi nell'Esercito e dal 2018 è Comandante Logistico dell'Esercito; ha maturato esperienza in Afghanistan come Comandante del Contingente nazionale, in Kosovo come Comandante delle Forze NATO ed è Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia. Inoltre, Figliuolo, è stato onorato anche con la Croce d'Oro e una Croce d'Argento al Merito dell'Esercito e con la NATO Meritorius Service Medal. Ora il compito di sostituire Arcuri.