Vaccinazione a passo lento: almeno per un'altra settimana inchiodata a quota 200 mila al giorno. Lontanissimo dal mezzo milione al giorno, altrimenti per ottobre non ce la si fa. E Draghi mano di governo moscia con sindacati, statali, Regioni, chiuditori seriali di scuole e perfino lobby del mi vaccino prima io.All'Italia che vogliamo è venuto naturale e spontaneo vaccinarsi in ordine di lobby.E quindi nessuno la disturbi perché ogni categoria o attività e mestiere è "primario per il paese".I prof e i docenti di ogni cosa ovunque, gli impiegati di ogni cosa avesse sia pure vagamente a che fare con la sanità, gli avvocati qua e là (ci hanno provato anche i giornalisti senza riuscirci, sono una lobby decaduta). Anche se in classe o in aula da tempo non ci andavano o ci andavano di rado, anche se in ufficio non vanno, anche se in Tribunale non vanno, anche se hanno trenta o quaranta o cinquanta anni.Studio, cifre e fatti e indagine epidemiologica su 7,3 milioni di studenti e scolari italiani. Tamponi positivi: uno per cento. Scuole aperte non innalzano curva contagio. Quindi scuole chiuse, in Italia più che in ogni altro paese, perché...Esame e responso e studio che vengono dagli Usa. Per gli amanti del chissà che c'è dietro: dietro c'è che AstraZeneca è il vaccino anglo-svedese, europeo e concorrente dei vaccini made in Usa. Quindi se lo dicono loro che sono i concorrenti...Fantasie allucinate hanno corso e corrono ancora. Nelle allucinazioni appare un piano per sostituire gli italiani razza doc. Se qualcuno lo volesse, gli basterebbe star fermo senza far nulla. Cinquanta anni fa in Italia nasceva un milione e passa di bambini in un anno. L'anno scorso ne sono nati 400 mila. Il 60 per cento delle nascite in meno e sono 12 anni che ogni anno calano le nascite rispetto a quello precedente. Quattrocentomila nati e più di seicentomila morti nel 2020 (senza contare i circa centomila morti da Covid). Sostituirci? Ci togliamo di mezzo da soli.