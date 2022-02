Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Calciomercato.com, Massimo Drago, ex allenatore del Cesena in cui militavano Sensi, Kessié, Djuric e Caldara, ha espresso la sua opinione sui primi due, di proprietà di Milan e Inter:



Che ne pensa del caso Kessié?

“Io sono un nostalgico, mi piacciono le bandiere, ma oggi non ce n’è più la possibilità, ci sono troppi interessi e dei procuratori che per ogni cambio di squadra guadagnano quasi più del calciatore. Viene naturale anche se magari tante situazioni non sono coerenti”.



Dove lo vedrebbe?

“Io lo vedrei bene nel calcio inglese. La Juve a centrocampo ha un po’ di difficoltà ma penso che Oltremanica possa dare un po’ di più rispetto a quanto già dà qui in Italia”.



Quindi al Tottenham di Conte?

“Sì, assolutamente”.



E su Sensi? Adesso ha una nuova chance alla Sampdoria, ma è da Inter?

“Il problema di Stefano all’Inter è stato sotto gli occhi di tutti, gli infortuni. Aveva cominciato bene dopo aver strabiliato a Sassuolo. Io sono convinto che la Sampdoria sia la squadra perfetta per lui sotto l’aspetto tattico, conosco Giampaolo. Ora gioca da trequartista ma con me faceva il mediano davanti alla difesa, può fare davvero tutto, è un po’ un giocatore alla Xavi. Adesso può tornare il giocatore che tutti abbiamo ammirato”.