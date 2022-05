Massimo Drago, allenatore che ha lavorato con Federico Bernardeschi, ha parlato dell'ormai ex Juve a Radio Kiss Kiss Napoli:



"C'era la possibilità di approdare all'epoca al Napoli di Gattuso e io consigliai la destinazione perché il modo di giocare suo, ma anche quello di Spalletti, metterebbe in risalto le sue qualità visto che il Napoli gioca con gli esterni a piede invertito. Sotto l'aspetto tecnico e tattico Napoli sarebbe l'ideale per lui".