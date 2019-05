Il portiere dell'Empoli Bartolomiej Dragowski ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, tra salvezza e futuro: "Ho già vissuto una situazione simile ai tempi del Jagiellonia. E’ dura dover guardare la classifica dal basso. Ti sembra di dover scalare una montagna impossibile. Ma con lo Jagiellonia ce l’ho fatta. E spero di riuscirci anche con l’Empoli. Perché l'Empoli può salvarsi? Perché ci crediamo, perché non abbiamo mai mollato e perché abbiamo ragazzi di valore. Però per realizzare questo miracolo dovremo andare oltre le nostre possibilità. Futuro? Fiorentina (proprietaria del cartellino, ndr), West Ham (emissari lo hanno seguito nelle ultime partite, ndr)… Scusate ora penso solo all’Empoli. E alla Samp, a come calcia in porta Quagliarella. Cosa succederà dopo non mi interessa. E, vi confesso, non riesco neppure a pensare ai prossimi Europei Under 21. Un evento importante. La testa è dentro il mio spogliatoio. Con Provedel e Perucchini, gli altri due portieri sempre pieni di buoni consigli. Empoli merita di restare in A".