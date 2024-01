Dragusin al Tottenham: visite mediche col Genoa per Spence

Visite mediche per Djed Spence al Genoa. Il terzino destro inglese classe 2000 arriva in prestito dal Tottenham come parziale contropartita tecnica nell'operazione legata al difensore romeno Radu Dragusin (classe 2002 ex Juventus), che passa agli Spurs per 30 milioni di euro bonus compresi.