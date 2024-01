Dragusin conteso sul mercato: la mossa del Milan

Daniele Longo

Aumenta la fila per Radu Dragusin. Il nazionale romeno, 22 anni il prossimo 3 febbraio, può lasciare il Genoa in questo mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sono Tottenham, Napoli, Bayern e non solo. Infatti a lui si è interessato anche il Milan, alla ricerca di un altro rinforzo al centro della difesa dopo il rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. I dirigenti rossoneri non sono intenzionati a partecipare ad aste e sanno di non essere in pole position, ma ci hanno provato con una richiesta d'informazioni al Genoa. Che a sua volta gradisce un calciatore di proprietà del Milan: l'attaccante Lorenzo Colombo (classe 2002), ora in prestito al Monza.



In tutto il girone d'andata Dragusin si è fatto saltare in dribbling una sola volta: tra i difensori con almeno 15 partite giocate nei 5 principali campionati europei ha fatto meglio di lui soltanto l'olandese del Liverpool, Virgil van Dijk.

La Juventus vanta una percentuale del 20% sulla possibile plusvalenza per il Genoa, che chiede 30 milioni di euro per il suo cartellino dopo averne investiti 5,5 più 1,8 di bonus per acquistarlo dai bianconeri. I quali, in caso di una cessione a queste cifre, incasserebbero circa 4,5 milioni di euro.

Intanto per il dopo Dragusin il Genoa pensa al ritorno in Italia di Leonardo Bonucci, in uscita dal club tedesco dell'Union Berlino e "chiamato" da Dzeko al Fenerbahce in Turchia.