Radu Dragusin ha esordito con la prima squadra della Juventus il 2 dicembre scorso, entrando in campo al posto di Merih Demiral nel secondo tempo della partita di Champions League vinta all'Allianz Stadium contro la Dinamo Kiev. Questo il racconto di Dragusin (ora in prestito alla Samp) a Fanatik.ro: "L'esordio della Juventus è arrivato dopo l'inaspettato cambio di Demiral. Ricordo che ero in panchina, Mister Pirlo si voltò verso di me e mi disse: 'Mettiti le scarpette ed entra in campo'. È stato del tutto inaspettato".