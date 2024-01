Dragusin ha scelto il Tottenham: al Genoa 30 milioni e Spence

Telenovela finita: Radu Dragusin ha detto sì al Tottenham.

Dopo giorni di tira e molla, tra offerta e rilanci, il difensore rumeno ha preso la propria decisione declinando l'offerta del Bayern Monaco in luogo di quella degli inglesi.



L'ormai quasi ex difensore del Genoa si trasferirà a Londra per i prossimi cinque anni, percependo uno stipendio da oltre 2 milioni netti a stagione. Alla società rossoblù andranno 30 milioni più il prestito del 23enne terzino destro Deje Spence.



Su Dragusin si erano mosse nelle scorse settimane anche Milan e Napoli, ritiratesi però dalla corsa quando la posta in palio si è fatta troppo alta. Al Genoa il 21enne di Bucarest erano arrivato dalla Juventus nell'agosto 2022, inizialmente in prestito, per poi essere riscattato nel gennaio successivo per circa 8 milioni di euro.