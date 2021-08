Prima voleva restare. Poi ha accettato l'idea di essere inserito nell'operazione Locatelli, anche se è il Sassuolo a non aver voluto contropartite. Infine si è rassegnato all'idea di andare via dalla Juve in prestito. Ma dopo aver atteso per settimane la mossa finale del Cagliari, ora Radu Dragusin è ancora senza squadra. Così la Juve sta provando a fargli accettare l'opzione del Vitesse in Eredivisie, agevolando la sinergia tra due club. Vorrebbe ancora qualcosa di più il giocatore, parti al lavoro, gli agenti però ora considerando seriamente questa opzione pur tenendo vivi contatti anche in Bundesliga e altri campionati.