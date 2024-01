Dragusin saluta il Genoa: 'Sarete sempre nel mio cuore, vi voglio bene'

Radu, nuovo difensore delpassato in Inghilterra dal, ha voluto salutare il club rossoblù con un post sul suo Instagram:"Cari Genoani,È difficile riuscire a spiegare in poche parole un periodo della vita che per me ha rappresentato tanto. Ci proverò.Era difficile riuscire a scrivere così tante pagine emozionanti insieme. Ci siamo riusciti.È difficile dimenticare i passi che abbiamo fatto insieme, dal sogno della promozione a questi mesi di Serie A: non li dimenticherò, anzi li porterò dentro al cuore. Per sempre.È difficile ma ci sono momenti nella vita in cui due strade si separano.Mi mancherà esultare in uno stadio da sogno, saltare con voi a fine partita, voltarmi verso la Nord e sentire i brividi, scherzare perché mi inquadrano con la telecamera. Mi mancherà tutto il vostro affetto.Grazie Genoa, grazie genoani: sarete sempre nel mio cuore. Vi voglio salutare così, con poche parole ma sincere. Vi voglio tanto bene".