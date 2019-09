Dramma in casa Cafu. A 30 anni, infatti, è morto il figlio dell'ex terzino di Milan e Roma, campione del mondo nel 1994 e nel 2002. Danilo, questo il nome di Cafu jr, stava giocando a calcio nella casa di famiglia a Barueri, quando, dopo una decina di minuti, come scrive Globoesporte e confermato da Paulo Sergio, è stato colpito da un infarto. I famigliari erano lì, a vederlo, e sono subito corsi in campo, capendo di trovarsi difronte a una situazione grave.



SOCCORSI INUTILI - Danilo è stato trasportato immediatamente all'Albert Einstein di Alphaville, ma non c'è stato nulla da fare, coi medici che hanno potuto solamente certificarne il decesso. Il mondo del calcio si stringe intorno all'ex numero 2 brasiliano, colpito da un tragico lutto.