Momenti drammatici in Danimarca-Finlandia per le condizioni di Christian Eriksen, soccorso in campo con massaggio cardiaco dopo essere crollato sul terreno di gioco. In campo si è precipitata tra le lacrime anche Sabrina Kvist Jensen, moglie del centrocampista dell'Inter: ad abbracciarla e a spiegarle la situazione il capitano danese e difensore del Milan Simon Kjaer e il portiere Kasper Schmeichel.