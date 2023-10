Bas Dost is bij kennis en wordt van het veld gehaald. De wedstrijd is stilgelegd.#AZNEC — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) October 29, 2023

De wedstrijd is definitief gestaakt.#AZNEC — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) October 29, 2023

si sfidano nella 10ª giornata di campionato, gli ospiti sono avanti 2-1 grazie ai gol di Bas Dost e Mattsson (Pavlidis per i padroni di casa. La gara si sta avviando alla conclusione, ma al 90' il dramma:Come comunicato dal NEC,. La partita, inoltre, è stata definitivamente interrotta secondo comune volontà delle due squadre., direttore generale del NEC, ha parlato a ESPN: "Fortunatamente nei Paesi Bassi siamo ben preparati per tali situazioni. Ciò salva vite umane. Nessuno qui sapeva cosa fosse successo finché l’arbitro Jeroen Manschot non ha detto che c’era un segno di vita e Bas era di nuovo vivo. Penso che Bas sia stato fortunato che l’équipe medica sia arrivata così in fretta. La reazione dei tifosi? Questo ha fatto una grande impressione su tutti. I ragazzi e lo staff sono rimasti in silenzio nello spogliatoio. Allora non puoi più riprendere a giocare a calcio dopo. È fantastico che ci sia anche l’AZ. Speriamo che Dost torni più forte. Questo è irreale. Bas è in buone mani, questa è la cosa più importante".