Radja Nainggolan non sta attraversando un momento semplice dal punto di vista professionale: dopo un solo anno in nerazzurro, l'Inter lo ha escluso dal nuovo progetto tecnico di Antonio Conte, esternando in maniera pubblica il desiderio che lui e Mauro Icardi si trovino una nuova sistemazione pur avendoli aggregati al ritiro di Lugano. Ma la sfida che il Ninja e la moglie Claudia dovranno affrontare nelle prossime settimane va ben oltre ogni tipo di discorso calcistico: attraverso il proprio profilo Instagram, Claudia Lai Nainggolan ha infatti ufficializzato la malattia che l'ha colpita recentemente e ha annunciato di aver iniziato le terapie. "Da un mese realizzo di vivere dentro ad un incubo, per una volta nella vita ho paura di iniziare una nuova giornata. Ma dopo le lacrime è ora di combattere questa brutta bestia, grazie a famiglia e amici che mi danno forza e positività" .