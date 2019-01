Il Leicester dimostra ancora una volta come nel calcio possano esistere anche sentimenti di solidarietà e fratellanza: secondo il portale turco Futbolarena.com, dopo la tragedia che ha colpito il proprietario del club inglese, deceduto a causa di un incidente dell'elicottero su cui viaggiava per lasciare il Leicester City Stadium, il club inglese ha deciso di aiutare il Cardiff City, ancora scosso dalla scomparsa in mare del nuovo acquisto offensivo Emiliano Sala.



SLIMANI IN PRESTITO - Le Foxes si sono infatti offerte di richiamare l'attaccante algerino Islam Slimani dal poco proficuo prestito in Turchia, al Fenerbahce, per prestarlo proprio al club gallese, come gesto di solidarietà. Una situazione di mercato che non capita spesso, ma che testimonia il gran cuore del Leicester.