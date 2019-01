Sono riprese le ricerche dell'aereo su cui era a bordo Emiliano Sala, attaccante che era passato dal Nantes al Cardiff, acquisto record per il club gallese, con i suoi 20 milioni di euro (bonus compresi). Questo il primo comunicato di giornata della Guernsey Police: "Abbiamo ripreso la ricerca. Due aerei stanno decollando e cercheranno in modo mirato, nei punti in cui crediamo ci sia la più alta probabilità di trovare qualche cosa. Le aree costiere intorno ad Alderney e le isole saranno setacciate per via aerea. Forniremo aggiornamenti quando avremo le informazioni".



LA MAFIA DEL CALCIO - Continuano le ricerche di Emiliano Sala da parte dei soccorritori, ma nel frattempo l'ex fidanzata dell'attaccante, Berenice Schkair, attacca: "Indagate sulla mafia del calcio perché non credo ad un incidente" il suo tweet poi cancellato. Su Instagram, invece, altro post, ancora visibile: "Non riesco a smettere di pensare a te, Emi.La vita può cambiare in un secondo, siamo polvere in questo universo. Perché succedono queste cose ad un uomo così buono e affascinante, pieno di progetti, gran lavoratore? Per favore investigate, non smettete di cercarlo! Non ci credo che abbiano sospeso le ricerche per il maltempo proprio quando erano stati trovati i primi detriti dell'aereo".