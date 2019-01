Insieme, 4 anni fa, al Caen. Solo pochi mesi, ma abbastanza per creare un legame forte. N'Golo Kanté non si è scordato di Emiliano Sala e, in questi giorni, in cui la situazione intorno all'attaccante ex Nantes sta diventando sempre più disperata, con la polizia di Guernsey che ha annunciato di aver interrotto le ricerche del piccolo aeroplano scomparso dai radar 72 ore fa, arriva il gesto toccante del centrocampista del Chelsea.



LE PAGA LUI - Il campione del mondo, infatti, come riporta Times Sport, ha deciso di mettersi a disposizione per finanziare le ricerche dell'attaccante argentino di tasca sua. Contribuire alle operazione di ritrovamento, per provare a salvare l'amico ed ex compagno. E dare ulteriore speranza alla famiglia.