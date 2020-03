Il coronavirus ha fatto vittime anche nel mondo del calcio: lo scorso 21 marzo, infatti, è deceduto a causa della pandemia l'ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Intervenuto a TeleCinco, uno dei figli, l'omonimo Lorenzo, ha spiegato come l'idea originaria della famiglia fosse quella di cremare il corpo. La cerimonia è stata rinviata a causa dell'altissimo numero di decessi: l'impossibilità di cremare la salma al cimitero di San Isidro aveva portato la famiglia a ripiegare sul cimitero dell'Escorial. Qui, però, il corpo non è mai arrivato: il figlio ha spiegato che nessuno, né al cimitero né in famiglia, sa dove si trovi.