Nel weekend di Serie C. L'ennesima che ha come palcoscenico la terza divisione italiana, divenuta ormai unper le società, che saltano in aria a giorni alterni. Questa volta è stato il turno del Pro Piacenza , sceso in campo per la partita contro il Cuneo con appena otto giocatori, quasi tutti Under 18. Il risultato di 20-0 (poi annullato e trasformato in un 3-0 a tavolino) è lo specchio di salute di un campionato nel quale stanno succedendo cosea livello professionistico. Eppure a (quasi) nessuno interessa.E intanto nel sottosuolo, quello dimenticato da tutti,, cadono come birilli stagione dopo stagione.un anno fa si celebrava ile in estate dicevano addio al professionismo Reggiana e Vicenza (poi fusosi col Bassano). E la lista è in realtà molto più lunga di così. Ma ora, con rabbia, viene da chiedersi:Quante altre società dovranno fallire prima che il sistema si ricordi della Serie C? Quanti altri giocatori dovranno rimanere svincolati? Quanti altri tifosi senza squadra dovranno esserci?Un intervento è disperatamente necessario, perché non si può più ignorare ciò che sta accadendo in Serie C (che non dimentichiamolo è la porta principale attraverso cui le squadre, di cui si lamenta la scarsa competitività, arrivano alle tanto amate serie maggiori).Anche e soprattutto perché i vertici del nostro calcio conoscono fin troppo bene la situazione (). Una situazione che, però, interessa poco.e quindi può essere abbandonata a se stessa, anche se il prezzo da pagare, altissimo, è questo:che operino un cambiamento sostanziale e radicale del sistema normativo-organizzativo che regge la Serie C. Devono essere riviste tante cose, dal, che deve essere assolutamente ridotto, alle, che necessitano di una nuova disciplina.e allora, come sempre, il dramma della Serie C tornerà nel, dove le squadre muoiono nel silenzio e nell'indifferenza generale,Tornando a guardare al campo, che da mesi, purtroppo, non è più protagonista unico del campionato, si registrano le vittorie di, che salgono a 46 punti in classifica, a +3che, con diverse partite da recuperare sul gruppo di testa, si conferma principale candidata a contendere la vittoria del Girone alle prime della classe. Anche e soprattutto in virtù dello stop della, che crolla sul campo dell'Olbia e vede allontanarsi sempre di più la testa di una classifica che ha guidato per diversi mesi., che nonostante una strenua resistenza, viene piegata dal Siena per 3-2, perdendo una ghiotta occasione di portarsi a -4 dalla zona playoff.: Cuneo-Pro Piacenza 20-0 (3-0 a tavolino); Pisa-Gozzano 2-0; Albissola-Arezzo 1-2; Novara-Pistoiese 1-1; Olbia-Carrarese 3-1; Robur Siena-Juventus U23 3-2; Alessandria-Arzachena 0-1; Pontedera-Pro Vercelli 0-2; Lucchese-Entella 1-1; Piacenza-Pro Patria 1-0: Pro Vercelli 49***, Piacenza 49*, Arezzo 46, Siena 44**, Carrarese 43, Entella 43****, Pro Patria 40, Pisa 39**, Pontedera 36, Novara 35*, Cuneo 29**, Juventus U23 29, Gozzano 27*, Olbia 24**, Alessandria 23**, Pistoiese 22***, Albissola 22, Lucchese 21**, Arzachena 20, Pro Piacenza 8****.Passo falso a sorpresa del, che non va oltre l'1-1 nella sfida esterna sul campo del Renate. Ne approfittanoche si portano rispettivamenteche resta comunque in pieno controllo della situazione, nonostante un ruolino di marcia non troppo positivo nell'ultimo mese, con due pareggi, una sconfitta e appena due vittorie nelle ultime cinque. Si ferma anche il, che viene bloccato sull'1-1 dal Teramo e perde una buona chance per superare, caduta a sorpresa sul campo del Rimini.: Sudtirol-Gubbio 4-0; Teramo-Monza 1-1; Vis Pesaro-Albinoleffe 0-1; Ternana-Triestina 0-2; Feralpisalò-Ravenna 3-0; Renate-Pordenone 1-1; Vicenza-Fermana 0-0; Giana Ermino-Virtus Verona 1-1; Rimini-Imolese 2-0; Sambenedettese-Fano 0-0: Pordenone 54, Triestina 47, Feralpisalò 46, Sudtirol 42, Imolese 42, Monza 40, Ravenna 39, Fermana 37, Vicenza 36, Sambenedettese 34*, Vis Pesaro 33, Ternana 32**, Gubbio 32, Renate 31, Rimini 30*, Teramo 28, Fano 28, Giana Erminio 26, Albinoleffe 25, Virtus Verona 22.Si ferma, come il Pordenone, anche la, e tampinata sempre più da vicino dal, che si sta rendendo protagonista di una rincorsa straordinaria. I siciliani, infatti, grazie al successo sul Rieti si sono portati a. Rush finale che potrebbe vedere tra le protagoniste anche il Catania, capace di superare 2-1 la Paganese, che ha portato ad 8 i punti di ritardo dalla Juve Stabia prima. Lotta estremamente affascinante che vedrà le tre grandi impegnate, in ordine di classifica, contronel prossimo turno di campionato, che potrebbe rivelarsi decisivo in vista della lotta alla promozione diretta in Serie B.: Catania-Paganese 2-1; Cavese-Viterbese 1-; Sicula Leonzio-Vibonese 2-0; Bisceglie-Rende 2-1; Potenza-Siracusa 2-0; Monopoli-Juve Stabia 0-0; Virtus Francavilla-Reggina 1-0; Casertana-Matera (non disputata); Rieti-Trapani 0-2.: Juve Stabia 58*, Trapani 54*, Catania 50**, Catanzaro** 51, Monopoli 38*, Reggina 37, Casertana 35**, Potenza 35*, Vibonese 35*, Rende 32, Sicula Leonzio 31*, Francavilla 30***, Viterbese 29****, Cavese 28***, Siracusa 22*, Rieti 22***, Bisceglie 22*, Paganese 9*, Matera -18.