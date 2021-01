Walter, ex portiere die della, ex allenatore del, è entrato nella casa del Grande Fratello per parlare col figlio, che in queste settimane si è lamentato molto dell'assenza del padre negli anni. A distanza di sicurezza, davanti alle telecamere, l'ex Uomo Ragno esordisce così: "Sono venuto appositamente da Dubai. Ho grande rispetto per te e quello che dici. Ma non ho mai ricevuto tanti insulti nella mia vita, neanche quando facevo i derby. Perché la verità è quella che viene raccontata. Siamo due uomini. Tu hai detto di non avere ricordi di infanzia con me. Ma io mi ricordo. Tu sai bene che una persona come me separata e il mio vivere in tanti Paesi nel mondo, e non voglio giustificarmi mi prendo le mie responsabilità, fa difficoltà. Io ci sono sempre stato e ci sarà anche quando esci. Ci vediamo dove vuoi tu. Ci incontriamo e parliamo da uomo a uomo e decidiamo insieme. Voglio essere veloce, schietto. Da soli, fuori da qui, dove vuoi, quando vuoi, in Italia, all'estero, ce ne andiamo in viaggio io e te, parleremo faccia a faccia, da uomo a uomo, e cerchiamo di chiarire la situazione. Poi, da uomini adulti, traiamo le nostre conclusioni". "Che conclusioni dobbiamo trarre? Il passato..." risponde il figlio Andrea. E Walter: "Se partiamo così, partiamo col piede sbagliato. Il passato è passato. Pensiamo al futuro".- Queste le altre parole di Andrea: "Non c’è una decisione da prendere. Forse chiedo qualcosa di troppo parla anche con Nicky. Io non ho mai chiuso le porte a te. Né io e né mio fratello. Credo che prima ci sia lui, non vengo prima perché sono in tv. Non ti sto dando colpe che non ho. Perché non vieni tu a trovarci una volta? Non ho mai visto da parte tua che venivi a vedere dove e come vivevo, avremmo apprezzato un papà che cerca di conoscere i miei figli. Non voglio cercare una cosa che non posso avere. Non mi cambia un messaggio al mese. Apprezzo che sei qui e la porta aperta te la lascio. Apprezzo ma la voglia va dimostrata fuori". In lacrime, Andrea ha ricordato più volte anche il rapporto, mancante, con Niccolò, l'altro figlio, aprendo la porta ma con riserva. Attendendo parole paterne che, evidentemente, non sono arrivate. "Per me un padre separato deve esserci quando il figlio è piccolo, un bambino. E infatti quando avevi 6 anni siamo andati anche in vacanza, c'era Hoara (Borselli, ndr). Poi, da dopo i 14 anni, si entra in un età diversa, si è più grandi"."È vero, a volte non ci sono stato. Tralasciando le squadre che ho allenato nella mia vita, in Italia, non mi sembra che tu mi abbia mai mandato un messaggio. Anche solo per parlarmi del mio lavoro. Io da adolescente ti vivevo spesso. Ma visto che vivo all’estero non era facile essere ad Osimo dove vivi. Mi lasci la porta aperta? Da portiere non è molto carino lasciare la porta aperta. Eri anche bravo e mi dispiace tu abbia smesso di giocare, ma è un altro discorso. Il passato per me non conta più niente. Se vuoi quando esci da qua ci vediamo io e te e poi Nicolò è un discorso a parte e parlerò anche con lui. Per me la verità è quella raccontata e non quella sentita. Anche i figli devono dimostrare, anche i figli devono fare qualcosa. Io e te abbiamo il carattere anche molto simile. Lo capirai quando diventerai papà. Sono contento di averti visto, mi ha fatto piacere".alle continue parole di Walter Zenga contro gli sfoghi pubblici del figlio. "Potevi farti vivo anche te. Io ero in giro per il mondo. America, Romania, Emirati...", la risposta dell'ex Inter. Una questione, quindi, che si chiuderà fuori dalle telecamere. "Ti aspetto fuori, ma non è una minacci" dice Walter, che poi risponde a Signorini. "Ci sarà tuo figlio nel tuo futuro". Zenga: "Come faccio a dire che non c’è spazio per lui nella mia vita? Ma certo che c’è posto. Non c’è problema, dire le cose che pensi, senza paura, vai avanti per la tua strada qualunque sia la decisione che prende. Vai avanti con le tue idee, senza nessun problema. Io sono abituato a prendermi le mie responsabilità e vado in giro a testa alta senza problemi". "Io me lo auguro che sia posto. Vediamo fuori. Non è una partita, non c'è chi vince o chi perde." la risposta del figlio.