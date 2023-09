Tutto ok per Julian Draxler, che arrivato ieri in Qatar ha svolto in mattinata le visite mediche con l'Al-Alhi, passandole. Presto, dunque, l'ormai ex centrocampista del Paris Saint-Germain verrà annunciato dal club qatariota, che pagherà al PSG circa venti milioni per il trasferimento del tedesco, che firmerà con il club un contratto fino al 2025, come scrive L'Equipe.