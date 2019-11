Julian Draxler è stato veramente vicino alla Juventus. Tutto risale al 2015, quando il tedesco giocava ancora nello Schalke 04 e trattava con i bianconeri. A raccontare i motivi del mancato trasferimento a Torino è lo stesso centrocampista del PSG in un'intervista concessa a Goal: "In quel periodo si parlò di un trasferimento alla Juventus. Il problema è che il calcio è business e le decisioni non si prendono da soli. Perché un’operazione vada in porto si devono trovare accordi sulle commissioni e su tutte le questioni contrattuali. Serve che ogni cosa vada bene e sfortunatamente la cosa non è accaduta nel caso della Juve".



FUTURO - Dal passato al futuro, che potrebbe essere lontano dal PSG con diversi club, tra cui anche l'Inter, pronti ad approfittarne. Draxler, però, ha le idee chiare: "Ero abbastanza soddisfatto dei minuti giocati nella stagione precedente ed ho un allenatore che mi apprezza e mi fa sentire benvoluto. Mi sento a casa al PSG, ho un contratto fino al 2021 e potrei anche prolungarlo. So di non avere qui lo stesso ruolo che avevo allo Schalke o al Wolfsburg, ma so anche di avere le qualità per poter aiutare la squadra. Certo vorrei avere ancora maggiori responsabilità e non dovermi chiedere se giocherò o meno le partite più importanti, ma devo essere realista e per essere un titolare inamovibile di una squadra come il PSG devi essere tra i primi cinque, sei, sette giocatori al mondo".