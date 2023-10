L'ex calciatore del Psg Julian Draxler ha parlato del suo passaggio all'Al Ahli in Qatar in una pubblicazione su LinkedIn:



"Per me era importante poter tornare a giocare davvero a calcio ed essere regolarmente in campo. L’alternativa al Psg sarebbe stata un anno senza prospettive, cosa che volevo assolutamente evitare. E sì: ovviamente anche l’aspetto finanziario per me gioca un ruolo importante"