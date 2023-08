Gioca ancora, in terza divisione olandese. Ha un passato con la maglia del Real Madrid e in futuro potrebbe ricoprire un prestigiosissimo ruolo da attore. Roysthon Drenthe stato inserito dai bookmakers nella classifica dei papabili candidati interpreti di James Bond dopo Daniel Craig. Alcuni anni fa il giocatore ammise che il suo sogno era fare l'attore. Chissà che a breve non diventi realtà.