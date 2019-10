Quando parla una leggenda come Didier Drogba non si può fare altro che ascoltare e prendere nota. L'ivoriano è stato intervistato dal portale belga HLN che ha chiesto all'ex centravanti un giudizio sul suo ex compagno oltre che partner di reparto ai tempi del Chelsea ,Romelu Lukaku.



COME UN FIGLIO - "Per me Romelu è come un figlio. All'epoca, quando arrivò al Chelsea, nacque subito un rapporto speciale tra di noi. Lui era un mio fan e sapeva letteralmente tutto di me: poteva descrivere in dettaglio ogni gol che avevo segnato; sapeva persino con quali scarpe da calcio avevo giocato".



PUO' SOLO MIGLIORARE - "C'è stato un periodo in cui sembrava che tutto il mondo fosse contro Romelu: chi lo critica si renderà presto conto di chi è davvero. Romelu non è ancora ai massimi livelli. Può solo migliorare".



SEGNERA' SEMPRE - "Lui ha molti anni di vantaggio su di me: Romelu ha debuttato a 16 anni, a quell'età io ero ancora nel calcio amatoriale. Segnerà sempre e dovunque. Vive con questo obiettivo. E' un giocatore fantastico".