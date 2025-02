Drogba scrive al Galatasaray: "Come può mio 'papà' Mourinho essere razzista?"

AFP via Getty Images

Come prevedibile,si è lasciata alle spalle una lunga coda di polemiche. Non tanto per il risultato, uno 0-0, quanto più per accaduto durante il derby di Istanbul.Il protagonista è stato, tecnico del Fener spesso al centro di polemiche da quando ha messo piede in Super Lig. Accuse e controaccuse per giorni, l'ultima e più pesante avanzata dal Galatasaray:

Un'accusa troppo pesante per, che ha giocato nel Galatasaray per un anno e mezzo diventando un idolo per la piazza giallorossa, ma anche allenato dallo Special One ai tempi del Chelsea.L'ex attaccante ivoriano ha utilizzato X per scrivere direttamente al Galatasaray e condannare le accuse rivolte dal club a Mourinho: "Caro Galatasaray. Sapete quanto sia stato orgoglioso di indossare la maglia gialla e rossa e il mio amore per il club più decorato della Turchia!! Sappiamo tutti quanto possano essere appassionate e accese le rivalità, e sono stato abbastanza fortunato da viverle. Ho visto i commenti recenti su José Mourinho. Fidatevi quando vi dico che conosco José da xx anni: non è un razzista e la sua storia (passata e recente) è lì a dimostrarlo. Concentriamoci sulle nostre partite, sosteniamo i nostri brillanti leoni e vinciamo il campionato per avvicinarci alle nostre 5 stelle. Come può il mio 'papà' essere un razzista? Dai, su ragazzi".

Dear @GalatasaraySK



You know how proud I was to wear the yellow and red jersey and my love for the most decorated club in Turkey!!



We all know how passionate and heated rivalries can be, and I’ve been lucky enough to experience it.



Ive seen the recent comments about Jose… — Didier Drogba (@didierdrogba) February 26, 2025

- Galatasaray e Fenerbahce hanno pareggiato 0-0 in un clima infuocato. Un gol annullato ad Aydin, nessuna espulsione ma tante ammonizioni nel derby di Istanbul diretto eccezionalmente da un arbitro straniero, l'internazionale sloveno

Le polemiche sono sorte dopo la partita, quando Mourinho si è lamentato dell'atteggiamento della panchina del Galatasaray, spiegando che a ogni fischio arbitrale i giocatori avversari "".- Qualche ora più tardi il Galatasaray ha controbattuto, annunciando l'intenzione di: "Dall'inizio delle sue funzioni manageriali in Turchia, l'allenatore del Fenerbahce Jose Mourinho ha costantemente rilasciato dichiarazioni sprezzanti rivolte al popolo turco. Oggi, il suo discorso si è intensificato oltre i semplici commenti immorali in una retorica inequivocabilmente disumana. Con la presente dichiariamo formalmente la nostra intenzione di avviare un procedimento penale in merito alle dichiarazioni razziste fatte da Jose Mourinho e, di conseguenza, presenteremo denunce ufficiali alla UEFA e alla FIFA. Inoltre, osserveremo diligentemente la posizione adottata dal Fenerbahce – un'istituzione che professa di sostenere "valori morali esemplari" – in risposta alla condotta riprovevole mostrata dal suo manager".