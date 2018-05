Jeffrey van As, direttore sportivo dell'ADO Den Haag, parla di Ricardo Kishna, giocatore di proprietà della Lazio, a Voetbal Primeur: "Ovviamente Ricardo Kishna è un buon giocatore per il livello del nostro club, ma se guardiamo a questa stagione lui rappresenta la più grande delle delusioni. Sta lavorando sodo per rimettersi in forma. Non siamo convinti che sarà ancora con noi il 1° luglio. Tornerà alla Lazio e poi chissà se andrà da qualche altra parte. Potrebbe eventualmente rientrare nei nostri piani ad agosto per un nuovo trasferimento. La cosa importante, però, è che torni al 100%".