Intervistato dal quotidiano olandese De Telegraaf, il ds dell'Ajax Marc Overmars ha parlato delle strategie di mercato del club: "Van de Beek è cresciuto molto come calciatore e quindi dovrebbe essere premiato, non vogliamo perderlo. Ten Hag? Stiamo parlando con lui per migliorare il suo contratto. Ziyech? Ha suscitato l’interesse di diversi grandi club. Partirà se viene presentata una buona offerta".