Recatosi a Napoli per il Premio Football Leader, il direttore sportivo del Barcellona Antonio Braida ha parlato ai microfoni di Premium Sport riguardo la trattativa legata a Rafinha. Ecco la sua risposta circa una domanda sul futuro del talento brasiliano: "Se resta all'Inter? È possibile, vediamo".



RAFINHA VUOLE IL NERAZZURRO - A differenza di Cancelo, il brasiliano vorrebbe sposare la causa nerazzurra e anche suo padre (che ne cura gli interessi), spinge per questa eventualità. Ma sarà necessario aspettare e in questo senso Rafinha si è mostrato disponibile nei confronti della società di corso Vittorio Emanuele: prima del mese di luglio sarà impossibile iniziare a trattare in modo concreto.