Il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, ma anche la Juventus hanno messo nel mirino l'attaccante tedesco, Kai Havertz. Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha però precisato che un'eventuale cessione non sarà a basso impatto economico.



Intervistato da Sport1 in Germania il ds delle aspirine ha ribadito: "È chiaro che è già nell'elite del calcio europeo e che ha in testa una nuova sfida. Però se andrà via potete stare sicuri che non sarà un trasferimento di piccola entità". Per Havertz, infatti, il Bayer non ha inserito una clausola rescissoria nel contratto.