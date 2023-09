L’ex difensore della Juve de Ligt è diventato una riserva del Bayern Monaco. Il ds dei bavaresi Freund commenta così il momento dell’olandese alla Bild: "Matthjis è un giocatore davvero importante per la squadra", ha detto. "Abbiamo tre difensori centrali di livello mondiale, avremo bisogno di tutti. Ovviamente la situazione non è facile per lui in questo momento, ma sono convinto che nei prossimi mesi giocherà molte partita. In allenamento dà sempre il massimo"