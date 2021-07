Il Borussia Dortmund è interessato a Merih Demiral, in uscita dalla Juventus, e il suo direttore sportivo Sebastian Kehl ne ha parlato in un’intervista alla Bild: “Non entro nello specifico dei nomi, ma guardiamo il mercato dei difensori. Vogliamo aspettare però di vedere come si evolve la situazione legata ai nostri: Zagadou e Koulibaly potrebbero tornare in autunno, Emre Can è tornato adesso, per Hummels vedremo. Siamo preparati ad ogni scenario, ma è escluso che spenderemo tanto per un giocatore d'ora in avanti. La crisi dovuta al Covid-19 ha causato perdite a tre cifre e dobbiamo stare attenti al bilancio”.