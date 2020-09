Il nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta, ha parlato a Sky Sport nel pre partita della sfida contro il Sassuolo anche delle prossime mosse di mercato del club sardo a partire dall'operazione Godin.



RESPONSABILITA' - "Le emozioni sono forti, il Cagliari rappresenta il club della mia città e avere questo ruolo è motivo di orgoglio e grande responsabilità".



GODIN - "Vediamo, come ho detto più volte la trattativa è lunga e faticosa. Speriamo tra lunedì e martedì si possa raggiungere il pezzettino mancante per chiuderla, lui potrebbe aggiungere tantissimo al nostro gruppo in termini di leadership e personalità. Godin è un'idea del presidente, che noi abbiamo subito sposato".



KERK - "Kerk lo stiamo seguendo, è un attaccante esterno che potrebbe essere funzionale al mister. La trattativa non è definita, ci stiamo lavorando".



CALIGARA - "Fabrizio ha meritato sul campo questo impiego, ha fatto il suo percorso e se oggi parte dal primo minuto è perché se l'è meritato. Credo possa essere il primo giovane di una lunga serie".