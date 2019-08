Ospite di Sportitalia, il ds del Cagliari Marcello Carli parla del trasferimento di Nicolò Barella all'Inter: "La Roma era interessata, avevano anche provato a prenderlo. Per noi sarebbe stato anche ottimo cederlo a loro, ma è contata la volontà del ragazzo e anche l'Inter si è fatta valere. Lui è rimasto attaccatissimo al Cagliari, era normale che andasse via, ma se noi siamo qua a rinforzare la squadra è anche grazie a lui. Spero che quando tornerà il pubblico lo accoglierà bene".