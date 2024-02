Ds Cagliari svela: 'Barak sfumato per 'colpa' di Gudmundsson'

Redazione CM

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Radiolina soffermandosi su temi di mercato, dall'acquisto di Yerry Mina al mancato arrivo di Antonin Barak dalla Fiorentina, dovuto a un mancato acquisto da parte della società viola.



MERCATO - "Cercavamo un leader nel reparto difensivo; Gaetano ci porta dinamicità e qualità. Avevamo messo in canna il terzo colpo, ma per dinamiche che non dipendono da noi non siamo riusciti a concretizzarlo, parliamo di Barak. Dobbiamo essere bravi ora a trovare dentro il nostro organico le caratteristiche che cercavamo in Barak", riporta TuttoCagliari.net.



MINA - "Quando è arrivato aveva qualche problema fisico, poi ogni allenatore ha una sua idea di gioco. Italiano probabilmente aveva trovato la sua quadratura difensiva mentre era infortunato e poi non ha più cambiato. E' una scelta buona il suo arrivo, ci avevamo già pensato in estate, andavamo a cercare quelle qualità di leadership che servivano. E' arrivata la Fiorentina che aveva qualche valore in più rispetto ad una neopromossa, era normale che potesse scegliere la viola in estate".



L'AFFARE BARAK - "Si era raggiunto un accordo anche con il ragazzo. Era un'operazione che ci stava. C'era un interesse della Fiorentina in Gudmundsson e Reyna e avevamo visto la voglia da parte dei viola di arrivarci. Poi c'è stato il Nottingham Forest che ha fatto un'offerta migliore per Reyna e il Genoa ha deciso di tenere Gudmundsson. Tutte le squadre che lottano per la salvezza hanno dovuto cedere giocatori importanti, il Cagliari ha mantenuto l'intera ossatura ed è riuscito a inserire giocatori che daranno una mano. Qualche nostro ragazzo è stato richiesto, ma la nostra volontà era mantenere la rosa attuale. Makoumbou, Obert, Luvumbo... ma noi non volevamo farli andare per costruire qualcosa di più consolidato".



NANDEZ - "Si sa che Nahitan ha questo grande amore nei confronti del Cagliari e della Sardegna. Darà fino all'ultima goccia di sudore per onorare il Cagliari. Rinnovo? Ognuno cercherà di fare i propri interessi".