Intervenuto in conferenza stampa, il ds del Celta Vigo ​Felipe Miñambres ha parlato anche del possibile ingaggio di Samu Castillejo dal Milan: "In questo momento è lontano da noi. Abbiamo parlato con il suo agente circa un mese e mezzo fa, ma non lo vede fuori dal Milan. In più, le cifre del suo stipendio sono proibitive per noi".