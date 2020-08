Intervistato da Radio Music Television il ds del Crotone, Giuseppe Ursino, ha parlato delle prossime mosse di mercato del club confermando l'interesse per dei giovani dell'Inter.



INTELAIATURA - "Noi dobbiamo prima fare un’intelaiatura della squadra, lì da noi pochissimi hanno giocato in serie A, quindi se vogliamo salvarci dobbiamo prendere 3-4 elementi bravi, perché sono fatto così: non mi interessa se i giocatori siano giovani o grandi, l’essenziale è che siano bravi. Intorno all’intelaiatura della squadra i giovani ci vogliono. Esposito e Agoumé? Li abbiamo già individuati, qualcuno di quelli nominati sicuramente ci può stare, possiamo cercare di prenderli, ma una cosa da fare è la intelaiatura della squadra che è molto importante".