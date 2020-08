Doccia gelata per il Manchester United. Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Micheal Zorc chiude definitivamente le porte alla cessione al club inglese dell'attaccante classe 2000 Jadon Sancho, che ha viaggiato oggi insieme ai suoi compagni per raggiungere la sede del ritiro precampionato in Svizzera. "La decisione è finale, Sancho farà parte della nostra rosa nella prossima stagione". Scadeva oggi infatti l'ultimatum fissato dalla società tedesca, che ha sempre chiesto non meno di 120 milioni di euro (raggiungibili anche attraverso i bonus) per far partire l'asso di origini giamaicane.



Inoltre Zorc ha fornito dettagli importanti sul contratto di Sancho: "L'estate passata, avevamo provveduto ad adeguare al rialzo il suo ingaggio e avevamo già definito il prolungamento di contratto fino a giugno 2023.