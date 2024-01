Ds Dortmund: svelato il futuro di Sancho

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Sebastian Kehl, intervistato da Sky Sport Deutschland, ha parlato del futuro di Jadon Sancho, arrivato in prestito dal Manchester United: "Vedremo, ma realisticamente, le possibilità che Sancho giochi per il Borussia Dortmund anche nella prossima stagione non sono molto alte...".