Il portale tedesco Solinger Tageblatt riporta le parole di Bruno Hübner, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, dopo il successo in campionato contro l'Hoffenheim: "La vetta della classifica è molto corta, per questo è importante rimanere attaccati. Abbiamo preso ora lo slancio, per poter competere anche con l'Inter".