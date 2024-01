Ds Frosinone: 'Huijsen? Ho avuto tante fidanzate ma quando finisce le dimentico'

A margine della presentazione del nuovo acquisto del Frosinone Kevin Bonifazi, il ds dei ciociari Guido Angelozzi ha risposto ad una domanda sull'ex obiettivo Huijsen, andato alla Roma:



"Non ne voglio più parlare, preferisco pensare di avere ragazzi come Kevin che hanno rinunciato a qualcosa per venire qui. A me piace andare avanti, Huijsen è già passato. Non ci sto pensando, ho avuto tante fidanzate ma quando finisce le dimentico".