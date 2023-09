Il ds del Frosinone Angelozzi ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sul mercato:



"La trattativa più difficile? Quella per Okoli perché l'Atalanta mi ha fatto morire. Un giorno me lo davano un giorno no ma volevo chiudere da un mese. Avevamo lasciato libera la maglia numero 5 per lui. Il giorno prima della chiusura ho mandato un messaggio di bluff dicendo che non lo volevo più. Mentre poi eravamo a cena con Reinier la sera mi chiama il direttore dell'Atalanta e mi dice che me lo avrebbe dato. Ho detto a Piero di fare subito tutte le pratiche ma ci siamo accorti che mancava un documento perché volevano che il ragazzo prolungasse prima il contratto. Pensavo che saltasse nuovamente tutto invece il giorno dopo ce l'abbiamo fatta. Posso esultare solo con la salvezza altrimenti non sarei contento".