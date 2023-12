Guido, ds del, ha parlato a Mediaset prima della gara di Coppa Italia contro il Napoli:“Prima volta nella storia del club agli ottavi di finale di Coppa Italia? È un orgoglio per la società e per la città di Frosinone. E speriamo che questa sera vada bene. Sinceramente non mi aspettavo questa crescita da parte della squadra. Il mister, fin dal ritiro, è stato bravissimo ad amalgamare questo gruppo di giovani che ci sta dando soddisfazioni importanti. Abbiamo tanti calciatori che non avevano mai giocato in Serie A ma noi siamo una società coraggiosa e anche il mister lo è e stiamo facendo bene. Il giovane che mi ha impressionato di più? Un po’ tutti, chi è cresciuto subito e chi sta crescendo in modo più graduale. Magari in questo periodo si parla più di Soulè che ha fatto 6 gol e assist ma io dico che tutti hanno avuto una crescita importante. Ma io non dimentico i giocatori che avevamo l’anno scorso come Gelli che non giocava in serie C l’anno scorso o Monterisi che veniva anche lui dalla Serie C. Stanno facendo benissimo e queste sono grandi soddisfazioni per noi. Poi sicuramente mi sto dimenticando qualcuno, abbiamo anche Oyono che ora è infortunato che è un ragazzo francese molto forte, preso anche lui dalla serie C. Siamo coraggiosi, abbiamo avuto un po’ di fortuna e poi abbiamo un allenatore molto bravo. Soulè è pronto per la maglia della Juve? La Juventus ha dei dirigenti importanti che sanno cosa fare. Per me Soulè diventerà un giocatore importante, poi non so se lo farà nella Juve o in altre squadre. Lo stanno seguendo tanti club inglesi che vengono a vederlo ogni settimana, è un giocatore che diventerà un top. A gennaio resterà a Frosinone? Penso di sì, attualmente è un giocatore del Frosinone. Con la Juve ci sono buonissimi rapporti ma non abbiamo avuto contatti, noi stiamo cercando di fare il bene dei ragazzi e di conseguenza per la Juve”.