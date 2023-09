Guido Angelozzi, ds del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa alla fine del mercato:



"Reinier? Ci arrivano tante segnalazioni e ci è arrivata questa segnalazione. L'ho visto e sapevo che è bravo ma sai col Real Madrid. Ho incontrato Braida a Milano e gli ho chiesto di sentire Ancelotti per delle informazioni. Carlo ne ha parlato benissimo, consideriamo anche è un 2002 ancora giovanissimo. Ci ha detto che era sul mercato e che avrebbe parlato con la società. Lui è un extracomunitario, la settimana dopo ci siamo rivisti a Milano anche con Oscar Damiani e ci ha avvisato che lo stavano dando. Nella mia testa in quel momento non lo potevo prendere perché avevo l'intenzione di prendere Sazonov che poi è andato al Torino. La fortuna è stata che ha lo stesso procuratore di Kaio, si sono sentiti e anche lui lo ha convinto a venire qui. Solitamente le visite le facciamo a Roma ma non c'era tempo e le abbiamo fatte e Milano. Mercoledì arriverà il transfer per farlo giocare".