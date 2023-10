Ilha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui racconta a tutto tondo il mondo del club turco, a partire da, dai ricordi con lain Champions passando anche per i tantio della Serie A che sono passati di lì. E fra questi c'è anche lui che proprio in Italia e per glici ha vissuto e lavorato."Dopo il liceo riuscii a vincere una borsa di studio alla Koç University, che collaborava con la famiglia Agnelli per gestire gli impianti della Fiat a Bursa. Proprio per questo decisi di studiare l’italiano, per andare a lavorare per il ministero degli affari esteri. Imparai la lingua grazie a un Erasmus a Siena, sentendo le canzoni dei Nomadi e leggendo la Gazzetta dello Sport."Un autista di limousine. È un bravo allenatore, ma vuole trovare tutto subito pronto. Con noi ha vinto subito la coppa ma avevamo due visioni troppo differenti. Se è veramente così legato al denaro? Per lui parlano le sue scelte. Però da noi, anche se è rimasto solo sei mesi, quando se ne è andato non ha chiesto nessuna liquidazione"."Da chi iniziamo? Dal più amato dalla gente,che ho visto da quando sono al Galatasaray: lui non vede la porta, la sente. Solo gli attaccanti di razza hanno questa caratteristica. Adesso, e la sua Inter era molto meno competitiva. Per questo dico a tutti che lui è il più forte. I suoi atteggimenti extra-campo? A noi ha dato tutt’altra impressione, è un bravo ragazzo con una famiglia bellissima. Quando ha qualche giorno di riposo passa tutto il tempo con sua moglie e i figli, amano andare in giro per Istanbul. Wanda quando può va a visitare le moschee"."Mai visto un calciatore della sua età passare così tanto tempo in palestra, di solito più si invecchia più tempo si dedica ai pesi e meno alla corsa, lui ha fatto l’esatto contrario. Quando è arrivato da noi si è allenato benissimo, ci teneva a riscattarsi dopo la Roma. Forse tornerà, ma mi ha dato l’impressione di essere più intenzionato ad andare a giocare in Premier"."Una superstar umile. Il Napoli fan club di Istanbul ci scrive sempre perché vogliono andare a vederlo, per loro è una sorta di icona. In campo invece è a completa disposizione dell’allenatore, a 36 anni e dopo aver battuto il record di Maradona in maglia azzurra ancora accetta di fare tutta la fascia e tornare a difendere"."Il più grande tattico che abbia mai conosciuto, nei secondi tempi disegnava su una lavagnetta tutti gli schemi che stavano facendo gli avversari, riusciva a leggere ogni situazione. Poi lui è la persona che ha stravolto la preparazione fisica nel calcio turco"."Un bravo giocatore che è andato nella squadra giusta: Adana è una città calda, una Napoli turca. Da noi si dice “non puoi andare ad Adana per riposare”, il kebab è piccante, il sole cocente e la vita notturna è la migliore. Anche i dirigenti sanno che lì funziona così e accettano lo stile di vita che tengono i loro calciatori"."La partita più bella? Quando eliminammo la Juventus dalla Champions League sotto la neve. Quella partita la vincemmo grazie all’hotel. Quando i due capitani decisero di rinviare l’incontro io prenotai subito le stanze per tutta la squadra, i bianconeri invece dovettero aspettare ore allo stadio e quindi riposarono pochissimo".