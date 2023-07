Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, è intervenuto direttamente dal ritiro estivo di Moena a proposito delle ultime notizie di mercato e dell'interessamento dei liguri per Mateo Retegui, già commentato dall'ad nella giornata di ieri.



Genoa, parla il ds Ottolini



Intervistato dal Secolo XIX il ds del Genoa, Ottolini, ha commentato così il possibile acquisto di Retegui per l'attacco. Il bomber italo-argentino piace anche a Milan, Inter e Juve, ma il Genoa c'è.



COLPO - "Forse questa settimana potrebbe arrivare qualche novità in più ma non possono ancora garantire nulla: non creiamo troppe aspettative. Il nostro obiettivo è la salvezza e quello che ha detto il mister è giusto. Ci sono dei tempi e poi il mercato è abbastanza lento, più degli anni scorsi".



RETEGUI PIACE - "Retegui piace a tante squadre, noi abbiamo preso informazioni e stiamo cercando di capire se c’è qualche spiraglio: nel caso sarebbe un’operazione impegnativa. Non è giusto creare nessun tipo di illusione: attualmente non è realistico pensare che Retegui arrivi al Genoa".