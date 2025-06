Ds Genoa: "Conta tantissimo tenere Vieira. Seguiamo Pio Esposito. Gudmundsson, Pinamonti e Cornet..."

AFP via Getty Images

, direttore sportivo dei rossoblù, ha concesso una lunga intervista a Il Secolo XIX, nella quale ha parlato a tutto campo: dal futuro del tecnico francese fino al mercato trae l'obiettivo- "Con il mister ci stiamo lavorando, l'obiettivo è un Genoa competitivo, in grado di giocarsela con tutte. E che abbia il dna di questo club, da questo non si può venire meno. Un Genoa che dà fiducia ai giovani. Ma che conta tanto sui ragazzi più esperti, come Thorsby, Vasquez, Martin, Bani. Puntare su Vieira? Conta tantissimo, in termini di stabilità e continuità. Si è integrato in maniera molto velo-ce, sembra che sia qui da un sacco di tempo. Ha alzato il livello della squadra, c'è maggiore convinzione nei propri mezzi, maggiore fiducia. E ha chiesto ai giocatori di essere ambiziosi, in campo si sono visti i risultati. Ha scelto di restare perché qui si lavora bene, c'è un gruppo sano e disponibile a lavorare. Con la dirigenza e il presidente c'è un rapporto diretto, continuo e trasparente".

- "Non siamo ancora arrivati al punto in cui abbiamo la possibilità di trattenere i giocatori senza guardare alle offerte che ci possono arrivare. Se arrivano, le valutiamo. Abbiamo intrapreso da anni un percorso di sostenibilità che dobbiamo continuare a seguire. Se arrivano offerte le valutiamo e lavoriamo per sostituire al meglio gli eventuali partenti".- "La Fiorentina ha un diritto di riscatto che può esercitare, noi abbiamo avuto interessamenti da squadre che faranno la Champions e aspettiamo di vedere quello che succede. Non è neppure escluso che Albert possa tornare qui. Dobbiamo trovare la soluzione migliore per il Genoa e per lo stesso Gudmundsson. Definizione situazione processuale? Credo non prima di settembre o ottobre".

- "Ha lavorato qui fino a pochi giorni fa, sta molto meglio e sono convinto che per il ritiro si presenterà nelle migliori condizioni. E un professionista top, è uno di quei giocatori che in campo fanno la differenza".- "Gente che corre come Patrizio ce n'è poca. Ha qualità fisiche straordinarie e una gran voglia di lavorare e migliorarsi, in più è stato capitano nelle leve giovanili e le qualità per essere uno dei capisaldi di questa squadra le ha. L'anno scorso lo abbiamo portato in ritiro per valutarlo, sapevamo già quali erano i suoi pregi: Vieira stravede per lui, se continua a migliorarsi, se riesce a giocare più in verticale e aggiunge anche qualche gol, beh allora può anche ambire alla Nazionale".

- "Siamo molto contenti di quello che hanno fatto quest'anno ma sono operazioni molto difficili".- "Ci stiamo lavorando, lui vuole stare qui. L'ostacolo è l'ingaggio. Ha ancora due anni di contratto col West Ham, credo convenga a tutti che si rilanci qui".- "Leali? Stiamo lavorando al rinnovo. E come vice penso che ci siano buone possibilità per confermare Siegrist, ha convinto sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista del rapporto con lo spogliatoio. Il terzo sarà Sommariva, ha appena rinnovato: un ragazzo d'oro, un genoano. A Bologna ha fatto una parata non da tutti. Crediamo molto in Consiglio, pensiamo che potrebbe essere il portiere del Genoa nel futuro: ha bisogno di giocare con continuità".

- "Vitor aveva perso un po' la fiducia in se stesso e nel proprio corpo, ci crediamo e ci puntiamo con grande convinzione. Ad Ankeye allungheremo il contratto, verrà in ritiro e poi valuteremo se mandarlo in prestito e dove. Dobbiamo trovare la soluzione giusta perché ha doti importanti, in tanti ce lo stanno chiedendo".- "Stanciu lo conosco da quando lavoravo per l'Anderlecht, ci porta esperienza e qualità tecnica oltre a essere un gran lavoratore. Ellertsson è uno da Genoa, un combattente: può ricoprire almeno tre o quattro ruoli e ormai è in Italia da anni, conosce molto bene il calcio italiano. Può essere una risorsa molto importante per noi. Cerchiamo esterni offensivi, utili per il nostro modo di giocare, che sia 4-2-3-1 o 4-3-3. E poi un attaccante".

"E' un giocatore che seguiamo".