La Juventus pensa di affiancare un direttore sportivo più esperto a Federico Cherubini. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra i candidati in alternativa a Cristiano Giuntoli del Napoli c'è Giovanni Sartori (ex Chievo), in uscita dall'Atalanta. Ci sarebbero già stati dei contatti, ma Sartori interessa anche ad altri club: si parla di Parma e Bologna.