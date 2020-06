Juventus, Bayern Monaco e Real Madrid, tutte in coda per Kai Havertz. Il ds del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, spiega a Marca: "Non sappiamo quale sarà il suo futuro. Tutte le grandi del calcio europeo lo stanno cercando, può giocare ovunque. È un giocatore fantastico, mi diverto a vederlo giocare e spero che lo faccia a lungo nel Bayer. Sarà uno dei dominatori del calcio nei prossimi dieci anni. Il Bayern? Da anni compra tutti i migliori talenti tedeschi e vince troppo spesso. Sarebbe meglio se ci fossero alternative".